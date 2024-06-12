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Стихия оставила без света села, разрушила автомобили, повалила деревья: В Кишиневе введено Чрезвычайное положение, а в Оргееве мэрия открыла «горячую линию» для пострадавших от непогоды

Молдова подсчитывает ущерб, нанесённый стихией.

Источник: Соцсети

В Кишиневе объявлено чрезвычайное положение из-за урагана 11 июня 2024.

Решение утром, 12 июня, приняла Кишиневская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«Проводятся дополнительные оценки ущерба. В каждом секторе будут созданы отдельные команды. Тем временем они продолжают работать во всех секторах и устранять ущерб. Ситуация серьезная, и мы просим граждан быть осторожными», — сообщает мэрия Кишинёва.

К жителям города обратилась и мэрия города Оргеева.

Коммунальщики уже наводят порядок в этом районе и восстанавливают поврежденные ветром линии электропередач.

Обратиться за помощью в Оргееве можно по телефонам круглосуточных «горячих линий»:

+37379990437;

+37360213783.

С обращением выступили и сотрудники парка OrheiLand:

"Дорогие посетители, спешим сообщить, что из-за вчерашних погодных условий, сегодня, 12 июня, парк не работает!

Команда OrheiLand прилагает все усилия для того, чтобы устранить последствия непогоды".

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