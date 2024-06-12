Стихия оставила без света села, разрушила автомобили, повалила деревья: В Кишиневе введено Чрезвычайное положение, а в Оргееве мэрия открыла «горячую линию» для пострадавших от непогоды

В Кишиневе объявлено чрезвычайное положение из-за урагана 11 июня 2024.
Решение утром, 12 июня, приняла Кишиневская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
«Проводятся дополнительные оценки ущерба. В каждом секторе будут созданы отдельные команды. Тем временем они продолжают работать во всех секторах и устранять ущерб. Ситуация серьезная, и мы просим граждан быть осторожными», — сообщает мэрия Кишинёва.
К жителям города обратилась и мэрия города Оргеева.
Коммунальщики уже наводят порядок в этом районе и восстанавливают поврежденные ветром линии электропередач.
Обратиться за помощью в Оргееве можно по телефонам круглосуточных «горячих линий»:
+37379990437;
+37360213783.
С обращением выступили и сотрудники парка OrheiLand:
"Дорогие посетители, спешим сообщить, что из-за вчерашних погодных условий, сегодня, 12 июня, парк не работает!
Команда OrheiLand прилагает все усилия для того, чтобы устранить последствия непогоды".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
На Кишинев обрушился ураган: Ветер сносит с ног и валит на машины деревья, дождь превратил улицы в реки — граждан призывают не покидать дома.
Стихия наносит новый удар (далее…).
Санду и Гросу стали плохой приметой для Молдовы: сборная по футболу в их присутствии крупно проиграла Украине.
Наша национальная команда уступила в Кишиневе украинцам со счетом 0:4 (далее…).
Прибывающим из России гражданам Молдовы, не нарушившим закон, рвут паспорта: Людей в аэропорту хватают, терпение лопнуло, народ кричит «Долой Санду!».
Ненависть к властям зашкаливает после таких издевательств (далее…).