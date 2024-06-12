Стихия оставила без света села, разрушила автомобили, повалила деревья: В Кишиневе введено Чрезвычайное положение, а в Оргееве мэрия открыла «горячую линию» для пострадавших от непогоды

«Проводятся дополнительные оценки ущерба. В каждом секторе будут созданы отдельные команды. Тем временем они продолжают работать во всех секторах и устранять ущерб. Ситуация серьезная, и мы просим граждан быть осторожными», — сообщает мэрия Кишинёва.