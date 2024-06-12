В Волгоградской области врачи спасают выпавшего из окна 2-летнего мальчика

Это уже второй случай в регионе за эту неделю. Два дня назад в Центральном районе Волгограда мальчик такого же возраста выпал из окна 7 этажа, забравшись на подоконник и облокотившись на москитную сетку. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу.