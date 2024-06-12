В Волгоградской области врачи спасают выпавшего из окна 2-летнего мальчика

Ужасная трагедия случилась 12 июня в Калаче-на-Дону. Из окна многоквартирного дома выпал 2-летний ребенок. Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы. Его спасают врачи в Волгограде.
— Мальчика доставили в реанимационное отделение больницы СМП № 7. Состояние тяжелое, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Это уже второй случай в регионе за эту неделю. Два дня назад в Центральном районе Волгограда мальчик такого же возраста выпал из окна 7 этажа, забравшись на подоконник и облокотившись на москитную сетку. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу.
Спасатели обращаются ко всем родителям маленьких детей с просьбой не открывать окна в доме, в квартире, если есть маленький ребенок. Установить замки на окна, включать кондиционеры.