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В Краснодаре велосипедист в наушниках попал под поезд и погиб

В Краснодаре устанавливают обстоятельства гибели 47-летнего велосипедиста, попавшего под поезд.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю

В Краснодаре велосипедист в наушниках попал под поезд и погиб. Трагедия произошла утром 12 июня на железнодорожной станции «Краснодар-2 Парк Компрессорный».

Предварительно, 47-летний мужчина ехал на велосипеде по пешеходному переезду в наушниках. В этот момент к нему приближался поезд. Велосипедист не заметил состав и не успел увернуться от столкновения.

В результате пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

несчастный случай