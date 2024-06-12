В Краснодаре велосипедист в наушниках попал под поезд и погиб. Трагедия произошла утром 12 июня на железнодорожной станции «Краснодар-2 Парк Компрессорный».
Предварительно, 47-летний мужчина ехал на велосипеде по пешеходному переезду в наушниках. В этот момент к нему приближался поезд. Велосипедист не заметил состав и не успел увернуться от столкновения.
В результате пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.
«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.