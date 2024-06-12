Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области автомобиль улетел в кювет, пострадал один человек

По факту ДТП проводится проверка.

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Калининградской области. В итоге травмы получил 73-летний пассажир машины.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 11 июня около 15 часов 52 минуты на трассе «Большаково-Черняховск».

«70-летний водитель автомобиля “Джилли” двигаясь со стороны города Советска в направлении города Черняховска неверно выбрал скоростной режим и не учел особенности транспортного средства, съехал в кювет», — пояснили в ведомстве.

В результате аварии травмы получил пассажир машины 1951 года рождения. Пострадавшего увезли в больницу Калининграда. По факту аварии проводится проверка.