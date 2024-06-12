В Калининградской области автомобиль улетел в кювет, пострадал один человек

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Калининградской области. В итоге травмы получил 73-летний пассажир машины.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 11 июня около 15 часов 52 минуты на трассе «Большаково-Черняховск».
«70-летний водитель автомобиля “Джилли” двигаясь со стороны города Советска в направлении города Черняховска неверно выбрал скоростной режим и не учел особенности транспортного средства, съехал в кювет», — пояснили в ведомстве.
В результате аварии травмы получил пассажир машины 1951 года рождения. Пострадавшего увезли в больницу Калининграда. По факту аварии проводится проверка.