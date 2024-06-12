Суд Челябинска арестовал второго фигуранта дела гендиректора ЧЭМК о педофилии

По данным открытых источников, Ходоровский родился в Челябинске в 1951 году, окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. С 1991 года работал помощником гендиректора ЧЭМК по внешнеэкономической деятельности, с 1996 года трудился коммерческим директором, а с 2001 года стал гендиректором.