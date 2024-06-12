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Суд Челябинска арестовал второго фигуранта дела гендиректора ЧЭМК о педофилии

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца обвиняемую по делу генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о педофилии. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказали в пресс-службе.

Как сообщали местные СМИ, девушка якобы выступала в роли сутенера, приводя детей для интимных услуг Ходоровскому. Ранее в среду на два месяца был арестован гендиректор предприятия Павел Ходоровский. Заседания суда проходили в закрытом для представителей СМИ режиме.

11 июня со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщалось, что генеральный директор ЧЭМК задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела.

По данным открытых источников, Ходоровский родился в Челябинске в 1951 году, окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. С 1991 года работал помощником гендиректора ЧЭМК по внешнеэкономической деятельности, с 1996 года трудился коммерческим директором, а с 2001 года стал гендиректором.

Челябинский электрометаллургический комбинат — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.

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