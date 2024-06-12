Собака на миллион. Кто ответит за покусанного ребенка?

По новому закону ответственность за укусы собак в Самарской области несет орган самоуправления, на территории которого произошло нападение. В судах рассматриваются иски в пользу детей, пострадавших от бродячих собак на сумму более миллиона рублей.

Случаи нападения бездомных животных на человека — для Самарской области не редкость. С печальной периодичностью в соцсетях появляются новости об очередных покусанных самарцах, нередко жертвами бродячих собак становятся дети.

Все — в суд

Нападение животного — большой стресс для любого человека и особенно для ребенка. Кроме полученной психологической травмы ему придется проходить лечение и делать уколы от бешенства, даже если у собаки диагноз не подтвержден (обычно установить животное невозможно — оно просто сбежало). При этом лечение ребенка оплачивают родители. Кто компенсирует расходы?

Как оказалось, ответственность за укусы собак несет тот орган самоуправления, на территории которого произошло нападение бродяги. Так, в районном суде Тольятти уже рассматриваются иски прокурора о взыскании компенсации в пользу детей, пострадавших от нападения бродячих собак на улицах города.

Еще в 2023 году надзорное ведомство проводило проверки по обращениям родителей покусанных детей. Дети и подростки, которых травмировали бродячие собаки, обращались за медпомощью, проходили антирабические мероприятия (делали уколы от бешенства).

Прокурор района по каждому случаю обращался в суд с исками. В настоящее время в производстве суда находится десять исковых заявлений к органу местного самоуправления с требованием о выплате каждому ребенку компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей, в общей сложности на 1 миллион рублей.

В Новокуйбышевске в ходе прокурорской проверки подтвердились два случая нападения бездомных собак на детей, которые получили раны от укусов.

Надзорное ведомство направило в суд исковые заявления о взыскании компенсации с администрации города. Городским судом один из исков на 50 тысяч рублей уже рассмотрен и удовлетворен. Второй — находится в стадии рассмотрения.

По данным фактам следственным отделом регионального следственного управления СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников организации, выполнявших работы по отлову безнадзорных животных по муниципальному контракту.

Друг человека?

Зачастую люди сами провоцируют возможность опасных ситуаций, прикармливая бродячих животных. При этом часть собак, обитающих на улице и сбивающихся в стаи, живут по ее законам, и согласно природным инстинктам начинают защищать свою территорию с кормовой базой. Как от других собак, так и порой от человека, которого на своей территории они могут воспринять как конкурента или угрозу своему благополучию.

Кормить нельзя

Согласно поправкам, принятым губернской думой в закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными», на кормление животных вводится ряд запретов.

Под них попали детские и спортивные площадки, территории рядом со школами и детскими садами. Также запрещено прикармливать беспризорных собак на территории больниц и санаториев, на АЗС. У остановок общественного транспорта кормить можно, но только отойдя на 15 метров. От подъездов придется отойти на 100 метров минимум.

За собачьи стаи на стройках, автостоянках и дачных массивах будут отвечать собственники, животных придется помещать в вольер или сажать собак на привязь.

За кормление не по правилам физические лица могут заплатить от 3 до 5 тысяч, должностные лица могут получить штраф от 5 до 7 тысяч, юридические лица — от 7 до 15 тысяч рублей.

Стерилизовать всех

По закону теперь бродячих животных будут помещать в пункты временного содержания (ПВС). Здесь отловленных собак осмотрят специалисты, проведут процедуры по оказанию ветеринарной помощи, вакцинации, стерилизации, учёту и регистрации.

Животных из ПВС может забрать в течение 30 дней любой желающий. Если этого не произойдет, животных после стерилизации и вакцинации будут выпускать на волю. Животное снова вернется в среду своего обитания, но уже здоровым и не способным к размножению.

Усыплять можно, но не всех

Согласно региональному закону, бездомных собак теперь можно усыплять. Именно этот пункт до сих пор является причиной ожесточенного спора зоозащитников и сторонников эвтаназии животных.

В законе обозначено, что это касается только тех животных, которые безнадежно больны или проявляет агрессию к человеку. Проще говоря, собаку отловили, когда она уже напала и покусала человека. Если подтверждён факт проявления животным немотивированной агрессии, причинения вреда человеку либо выявлено заболевание, входящее в перечень тяжелых или неизлечимых, то для таких животных предусмотрена процедура гуманной эвтаназии.

За и против

Андрей Ишмуратов, председатель правления Ассоциации «Центр общественного взаимодействия»:

«Так называемый закон об эвтаназии, по моему мнению, довольно неудачный. Он предусматривает эвтаназию только агрессивных и больных животных, но данная процедура должна применяться ко всех невостребованным собакам после определенного времени. Каким должен быть этот период -это предмет дискуссии. Все зависит от ресурсов, необходимых на их содержание. Но в любом случае должно быть принципиально: если собака не востребована, она усыпляется. Это абсолютно европейский метод решения проблемы, в развитых странах их не выпускают обратно».

Что касается нападений собак на детей, то тут закон должен действовать жестко. Почему нахождение собак было допущено на улице? Почему их не отловили, или впустили обратно агрессивное животное? И тот, кто в этом виноват, должен отвечать.

Я считаю, что не существует никакого приемлемого количества нападений животных на человека. Жизнь человека дороже тысячи собак.

Елена Борисенко, руководитель самарского приюта для животных:

За четыре года действия ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») в районах, где мы работаем, животных без владельцев стало в разы меньше. Программа ОСВВ реально работает. Мы отлавливаем собак, лечим, подыскиваем им хозяев, многих возвращаем обратно в среду обитания. Некоторые живут у нас годами, это — агрессивные или животные с хроническими заболеваниям. По новому закону ответственность за поведение собак после выпуска должен нести подрядчик, который занимается отловом и содержанием животных в ПВС. Но предугадать действия животного невозможно, сегодня собака неагрессивна, а завтра ее могут спровоцировать, что-то может случиться, и она укусит человека, который затем может обратиться в суд.