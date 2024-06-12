В Копейске три сотрудницы почтамта украли более 1 млн рублей

«Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Копейску доказали причастность к хищению более 1 млн трех местных жительниц, сотрудниц местного почтамта», — говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.
Отмечается, что полицейские «проделали кропотливую работу, собрав достаточные доказательства хищения, совершавшегося на протяжении длительного периода времени с использованием служебного положения».
Возбуждено дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата).