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В Копейске три сотрудницы почтамта украли более 1 млн рублей

В Копейске три сотрудницы почтамта украли более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Копейску доказали причастность к хищению более 1 млн трех местных жительниц, сотрудниц местного почтамта», — говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

Отмечается, что полицейские «проделали кропотливую работу, собрав достаточные доказательства хищения, совершавшегося на протяжении длительного периода времени с использованием служебного положения».

Возбуждено дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата).