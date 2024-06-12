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Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ и пункту дислокации наемников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Российские военные также атаковали пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.