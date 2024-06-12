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Подразделения «севера» продвигаются в глубину обороны ВСУ, отражены 5 контратак

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17 бригады национальной гвардии Украины.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”. За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.