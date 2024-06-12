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Группировка «Запад» улучшила положение и нанесла поражение ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США.