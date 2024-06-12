Группировка «Запад» улучшила положение и нанесла поражение ВСУ под Харьковом

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке министерства.