Группировка «Запад» улучшила положение и нанесла поражение ВСУ под Харьковом

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США.