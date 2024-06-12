Минобороны: группировка «Юг» уничтожила пять складов ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.