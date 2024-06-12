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Минобороны: группировка «Юг» уничтожила пять складов ВСУ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Юг» нанесли поражение украинским подразделениям у семи населенных пунктов в ДНР и отразили две контратаки, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.