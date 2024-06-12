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В Волгограде 19-летнего пассажира выбросило из салона после ДТП с иномаркой

Около рынка «Русь» столкнулись 2 легковых автомобиля. Из-за удара один из пассажиров вылетел из транспортного средства.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Во вторник, 11 июня, около 15.05 автомобиль ВАЗ-2114 ехал по улице Исторической в Дзержинском районе. За рулем находился 18-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напротив дома № 179 при повороте он не предоставил преимущества и врезался в «Митсубиси Лансер». Момент столкновения попал на видео камер наблюдения.

Судя по кадрам, от удара из отечественной машины вылетел человек, который успел сгруппироваться в момент падения. В ГУ МВД уточнили, что 19-летнего пассажира ВАЗа доставили в больницу. В медучреждение также попала 25-летняя девушка, которая управляла иномаркой.