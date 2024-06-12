Минобороны показало кадры уничтожения украинского дивизиона ЗРК С-300

Ранее в этот день российское военное ведомство показало, как экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». После применения боеприпасов экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром.