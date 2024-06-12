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Кыргызские нелегалы избили и ограбили узбекистанца в Питере

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Санкт-Петербурге 26-летний мужчина пострадал от действий нелегалов из центральноазиатского региона. Злоумышленники отобрали у него имущество и заставили взять кредит на 55 тысяч рублей.

По информации АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 25 мая, двое неизвестных, применив физическую силу и угрожая ножом своей жертве, посадили его в автомобиль «Хёндай Солярис» и увезли в сторону Пулковских высот.

Они похитили у него айфон, банковскую карту и заставили оформить кредит. Сняв деньги в банкомате на Пулковском шоссе, злоумышленники скрылись с места происшествия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, оценивается в 105 тысяч рублей..

Правонарушителей задержали в Московском районе 11 июня. Против них возбуждено уголовное дело по статье «разбой». По данным некоторых СМИ, нападавшими оказались двое безработных граждан Кыргызстана, потерпевшим — Узбекистана.