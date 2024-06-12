Кыргызские нелегалы избили и ограбили узбекистанца в Питере

Они похитили у него айфон, банковскую карту и заставили оформить кредит. Сняв деньги в банкомате на Пулковском шоссе, злоумышленники скрылись с места происшествия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, оценивается в 105 тысяч рублей..