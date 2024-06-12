Житель Шахтинска умышленно заразил сожительницу ВИЧ

Судом установлено, что в 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражения других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности.
"В 2016—2023 годах он проживал с женщиной, не уведомив ее о своем заболевании. В результате он заразил потерпевшую ВИЧ-инфекцией, вследствие чего она скончалась.
Вина подсудимого подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний и другими материалами дела", — говорится в сообщении.
Подсудимый вину не признал.
«Суд признал подсудимого виновным по ст.118 ч.2 УК и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Ему назначены принудительные меры медицинского характера — принудительное лечение», — сообщили в суде.