Солдат сбежал из воинской части с оружием и совершил два преступления

«Судом установлено, что подсудимый М., не выдержав тягот воинской службы, совершил дезертирство с вверенным ему оружием. Далее, во время самовольного оставления части, увидев автомашину, угрожая водителю оружием, потребовал ехать по указанному направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся», — сообщили в пресс-службе Военного суда.