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Житель Солигорска выращивал дома коноплю

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска выращивал дома коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Солигорские оперативники вместе с коллегами из Берста вычислили мужчину, который выращивал дома наркотическое растение.

«Безработный солигорчанин оборудовал у себя в квартире гроубокс с термометром и принудительной вентиляцией. За непродолжительный срок он вырастил из зерна куст конопли», — рассказали в милиции.

За посев и выращивание запрещенного к возделыванию растения, содержащего наркотические средства, фигурант привлечен к уголовной ответственности.