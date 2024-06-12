Солигорские оперативники вместе с коллегами из Берста вычислили мужчину, который выращивал дома наркотическое растение.
«Безработный солигорчанин оборудовал у себя в квартире гроубокс с термометром и принудительной вентиляцией. За непродолжительный срок он вырастил из зерна куст конопли», — рассказали в милиции.
За посев и выращивание запрещенного к возделыванию растения, содержащего наркотические средства, фигурант привлечен к уголовной ответственности.
Житель Солигорска выращивал дома коноплю
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска выращивал дома коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Солигорские оперативники вместе с коллегами из Берста вычислили мужчину, который выращивал дома наркотическое растение.