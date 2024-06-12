В Гомеле работники МЧС спасли тонувшего пенсионера

Трагедии удалось избежать утром 11 июня на водоеме по ул. Фадеева областного центра. Спасателям поступила информация о том, что в водоеме тонет человек. К прибытию работников МЧС мужчина находился в метре от берега.



Как установлено, 67-летний пенсионер прогуливаясь вдоль карьера, потерял равновесие и упал в воду. Спасателями доставили его на берег. Его осмотрели работники медицинской службы ПАСО. Мужчина не пострадал.



Спасатели просят всех неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на водоемах. «Отдыхайте только на специально оборудованных пляжах под присмотром спасателей. Берегите себя и своих близких», — напомнили в областном управлении МЧС.