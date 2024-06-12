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Стало известно, кто погиб во время стихии на левом берегу Днестра от упавшей на палатку ветки: Жертвой урагана стал известный своими видеоклипами молдавский режиссер Аркадие Споялэ

Информацию подтвердили друзья и источники в близком кругу друзей.

Источник: Соцсети

Выяснилось, кто погиб на левом берегу Днестра из-за урагана. Трагедия произошли в селе Гармацкое на берегу Днестра.

Погибшим оказался режиссер Аркадие Споялэ. Информацию подтвердили друзья и источники в близком кругу друзей. Трагедия произошла вечером, 11 июня 2024, на турбазе на левом берегу Днестра, куда Аркадие ездил на видеосъемку.

Первоначально к трагедии привлекли внимание приднестровские службы, которые сообщили, что из-за урагана погиб мужчина. Точнее, на его палатку упала ветка.

Позже выяснилось, что жертвой является Аркадие Споялэ. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, он вместе со съемочной группой участвовал в каких-то съемках на левом берегу Днестра. Также друг Споялэ Нику Килиану написал сообщение, подтверждающее смерть Аркадия Споялэ.

Режиссеру было 36 лет, он работал в компании «Spoiala Brothers», которую он основал вместе со своим братом. Снимали, в основном, видеоклипы с такими артистами как The Motans, Марк Стам, Ранди, Юлиана Берегой, Ионел Истрати.

Источник: agora.md.

Напомним, стихия унесла жизни двух человек. Второй жертвой стала 12-летняя девочка.

несчастный случай