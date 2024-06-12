Стало известно, кто погиб во время стихии на левом берегу Днестра от упавшей на палатку ветки: Жертвой урагана стал известный своими видеоклипами молдавский режиссер Аркадие Споялэ

Позже выяснилось, что жертвой является Аркадие Споялэ. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, он вместе со съемочной группой участвовал в каких-то съемках на левом берегу Днестра. Также друг Споялэ Нику Килиану написал сообщение, подтверждающее смерть Аркадия Споялэ.