Жителей барака эвакуировали из-за обвала крыши в Павлодаре

«В этом доме я проживаю с 2000 года. За это время в нашем доме было два пожара, в одном из пожаров погиб молодой человек, ему было 20 лет. После этого нам помощи никто не оказывал со стороны акимата, все делали своими силами, как могли. Обгорел фасад, стены, вплоть до шпал. Глина обвалилась. После этого случая у нас спустя пару лет случился второй пожар из-за замыкания. Мы опять своими силами сделали, вплоть до дверей железных в подъезд купили. За последние 10 лет у нас только хуже становиться».