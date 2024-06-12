Минчанин ограбил храм

Сообщается, что мужчина «забежал в церковь, расположенную по улице Лили Карастояновой, разбил рамку иконы и похитил приношение прихожан — золотые и серебряные цепочки, крестики, серьги и кулоны».



Вскоре его задержали милиционеры, грабитель оказался ранее неоднократно судимым за имущественные преступления 23-летним минчанином, сообщили в МВД.



Сообщается, что мужчина с места преступления «уехал на такси, встретился с подругой и несколько часов катался с ней по городу в поисках ломбарда, чтобы сдать украшения… Однако ему не удалось незаконно обогатиться: в тот же день фигурант был задержан оперативниками при силовой поддержке СПБТ “Алмаз” МВД. При нем обнаружено и изъято все похищенное, оно будет возвращено храму».



Возбуждено уголовное дело.