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Дело трех адвокатов Навального поступило в суд

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в Петушинский суд Владимирской области, сообщили РИА Новости в инстанции.

Источник: © РИА Новости

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — сказали в суде. Дата его рассмотрения не назначена.

Все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорю Сергунину*, Вадиму Кобзеву* и Алексею Липцеру* вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года.

По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества «при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности». В какой форме передавалась информация — неизвестно.

Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.