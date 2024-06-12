Дело трех адвокатов Навального поступило в суд

Все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорю Сергунину*, Вадиму Кобзеву* и Алексею Липцеру* вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года.