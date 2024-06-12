Дело трех адвокатов Навального поступило в суд

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — сказали в суде. Дата его рассмотрения не назначена.
Все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорю Сергунину*, Вадиму Кобзеву* и Алексею Липцеру* вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества «при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности». В какой форме передавалась информация — неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.