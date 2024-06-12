Прокуратура Беларуси заблокировала сайты, где продавали поддельные права

Генпрокуратура Беларуси разместила на сайте информацию, что постановлением прокурора Могилевской области ограничен доступ к интернет-ресурсам ado24.online и voditelskiepravabelarus.github.io, которые изготавливали за деньги поддельные водительские удостоверения и регистрационные документов на транспортные средства.
Эти сайты нарушили закон «О средствах массовой информации». Они не стесняясь размещали фото поддельных документов, продавали их, что в итоге могло стоить жизни и здоровья участникам дорожного движения, ведь машинами управляли люди без навыков.
В итоге госинспекция Беларуси по электросвязи Министерства связи и информации ограничила доступ к этим сайтам.