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В Кишиневе столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся: В аварии пострадали два человека

Авария произошла вечером 11 июня на улице Тудора Владимиреску в пригороде Кишинева Дурлешты.

Источник: соцсети

По данным полиции, автомобиль марки Ford врезался сзади в Volkswagen.

В результате столкновения Ford перевернулся.

Травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали, передаёт realitatea.md.

Другие обстоятельства аварии выясняются.