В Кишиневе столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся: В аварии пострадали два человека

По данным полиции, автомобиль марки Ford врезался сзади в Volkswagen.
В результате столкновения Ford перевернулся.
Травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали, передаёт realitatea.md.
Другие обстоятельства аварии выясняются.
Авария произошла вечером 11 июня на улице Тудора Владимиреску в пригороде Кишинева Дурлешты.
По данным полиции, автомобиль марки Ford врезался сзади в Volkswagen.
В результате столкновения Ford перевернулся.
Травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали, передаёт realitatea.md.
Другие обстоятельства аварии выясняются.