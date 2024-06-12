В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие

После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку оказанию услуг на воде. «Установлено, что в Екатеринбурге на городском пруду катер протаранил лодку. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.