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В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие

Катер протаранил лодку на городском пруду Екатеринбурга, пострадали две женщины.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба свердловского Минздрава.

«По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжёлом состоянии».

говорится в сообщении

Отмечается, что обе пациентки доставлены в больницу Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую медпомощь.

После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку оказанию услуг на воде. «Установлено, что в Екатеринбурге на городском пруду катер протаранил лодку. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.

Как добавили РИА Новости в региональном главке МЧС, по факту происшествия специалистами Государственной инспекции по маломерным судам также начата проверка.

«Уже установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими», — подчеркнули в главке.

несчастный случай