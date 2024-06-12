Идеальная парижанка. Умерла Франсуаза Арди

Природное любопытство и разнонаправленная творческая деятельность в последние 20 лет сочеталась в жизни Франсуазы Арди с онкологическими заболеваниями, которые измучили певицу настолько, что она буквально молила о смерти. В 2015 году после падения она провела несколько недель в искусственной коме. В 2021 году Арди сообщила, что к другим диагнозам добавился рак гортани: «Мне трудно дышать, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать». Она стала активной сторонницей эвтаназии, к которой прибегла ее неизлечимо больная мать. Но во Франции эта процедура не легализована, и Арди пришлось мучиться еще три года, пока болезнь не добила ее окончательно.