Идеальная парижанка. Умерла Франсуаза Арди

Что же касается Боба Дилана, то, как отмечали современники, он был буквально одержим Арди. Он писал ей любовные письма и сфотографировался для обложки своего альбома «Bringing It All Back Home» (1965) с пластинкой «Tous les garcons et les filles». Однако сама Арди была не в восторге от его выступления в зале «Олимпия», и все ограничилось одной довольно формальной встречей.