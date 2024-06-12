У бывшего высокопоставленного следователя нашлись спрятанные по родственникам активы криминального происхождения

Как ранее рассказывал «Ъ», следствие установило, что на протяжении 2014−2015 годов под видом дешевых щебня и гальки в петербургские бутики из Финляндии завозили дорогостоящую электронику и ширпотреб — сумки, шубы, куртки и т. п. В общей сложности в адрес фирм Дмитрия Зарубина поступило товаров на 1,5 млрд руб., за которые не были уплачены таможенные платежи в размере почти 650 млн руб. Как посчитало следствие, бизнесмен для совершения махинаций создал организованное преступное сообщество. Впрочем, обвинение в этом с него и еще почти двух десятков фигурантов в октябре 2019 года Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга снял. Более того, четверых подсудимых не признали виновными и в уклонении от уплаты таможенных платежей. Еще шесть человек были приговорены к условным наказаниям. Остальные семеро подсудимых получили от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии, а сам Дмитрий Зарубин — девять лет.