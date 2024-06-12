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На северо-востоке Москвы с машины сняли подозрительный предмет

Его направили на экспертизу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Подозрительный предмет снят с машины на северо-востоке Москвы и направлен на экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время подозрительный предмет снят саперами с машины, упакован в специальный бокс и направлен на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что на Березовой аллее обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к одной из машин. На месте работали кинологи, саперы, а также робот для разминирования.