На северо-востоке Москвы с машины сняли подозрительный предмет

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Подозрительный предмет снят с машины на северо-востоке Москвы и направлен на экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время подозрительный предмет снят саперами с машины, упакован в специальный бокс и направлен на экспертизу», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что на Березовой аллее обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к одной из машин. На месте работали кинологи, саперы, а также робот для разминирования.