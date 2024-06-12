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Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой

Мужчина открыл стрельбу около монастыря на дороге Козельск — Оптина пустынь.

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, от выстрела в землю рикошетом куском асфальта ранена женщина, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге… Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина», — сообщает правительство Калужской области.

Отмечается, что все службы на месте.

В настоящее время идут поиски мужчины.