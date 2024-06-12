Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге… Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина», — сообщает правительство Калужской области.