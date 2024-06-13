СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По информации краевой Госавтоинспекции, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя 1978 года рождения.