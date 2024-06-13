СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

ПЕРМЬ, 12 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ДТП с рейсовым автобусом с 12 пострадавшими на трассе Березники-Пермь, сообщает региональный СК РФ.
«По факту дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По информации краевой Госавтоинспекции, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя 1978 года рождения.
По данным следственного управления, в ДТП пострадали не менее 12 человек, трое из которых были госпитализированы в лечебное учреждение.