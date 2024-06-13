Три клинические смерти пережил ребенок в Атырау, проглотив выпавший зуб

Вечером 11 июня на пульт станции скорой помощи поступил вызов о том, что задыхается маленький ребенок. На место экстренно направили бригаду врачей. Мальчик 2019 года рождения на момент приезда скорой был без признаков жизни.
«У ребенка не было пульса, и он не дышал. По словам отца, 10 минут назад у него выпал нижний передний зуб, и малыш его нечаянно проглотил. Папа самостоятельно провел сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады скорой помощи, но безуспешно. Фельдшеры Мейрамгуль Курмашева и Айбек Женисов приступили к реанимационным мероприятиям, подготовили все аппараты и начали расширенную сердечно-легочную реанимацию, после трех циклов ребенок стал дышать», — рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айгерим Сабырова.
Однако после реанимации у ребенка появились признаки клинической смерти, и сердечно-легочная реанимация была продолжена.
До приезда в больницу у мальчика было три остановки сердца в машине скорой помощи и столько же успешных реанимаций. В критическом состоянии он был доставлен в Атыраускую областную детскую больницу. В настоящее время, как сообщили в управлении здравоохранения, ребенок находится в реанимации.