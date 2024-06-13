Три клинические смерти пережил ребенок в Атырау, проглотив выпавший зуб

«У ребенка не было пульса, и он не дышал. По словам отца, 10 минут назад у него выпал нижний передний зуб, и малыш его нечаянно проглотил. Папа самостоятельно провел сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады скорой помощи, но безуспешно. Фельдшеры Мейрамгуль Курмашева и Айбек Женисов приступили к реанимационным мероприятиям, подготовили все аппараты и начали расширенную сердечно-легочную реанимацию, после трех циклов ребенок стал дышать», — рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айгерим Сабырова.