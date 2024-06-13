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Три клинические смерти пережил ребенок в Атырау, проглотив выпавший зуб

В Атырау пятилетний ребенок пережил три клинические смерти, после того как проглотил свой выпавший зуб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Вечером 11 июня на пульт станции скорой помощи поступил вызов о том, что задыхается маленький ребенок. На место экстренно направили бригаду врачей. Мальчик 2019 года рождения на момент приезда скорой был без признаков жизни.

«У ребенка не было пульса, и он не дышал. По словам отца, 10 минут назад у него выпал нижний передний зуб, и малыш его нечаянно проглотил. Папа самостоятельно провел сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады скорой помощи, но безуспешно. Фельдшеры Мейрамгуль Курмашева и Айбек Женисов приступили к реанимационным мероприятиям, подготовили все аппараты и начали расширенную сердечно-легочную реанимацию, после трех циклов ребенок стал дышать», — рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айгерим Сабырова.

Однако после реанимации у ребенка появились признаки клинической смерти, и сердечно-легочная реанимация была продолжена.

До приезда в больницу у мальчика было три остановки сердца в машине скорой помощи и столько же успешных реанимаций. В критическом состоянии он был доставлен в Атыраускую областную детскую больницу. В настоящее время, как сообщили в управлении здравоохранения, ребенок находится в реанимации.

несчастный случай
медицина