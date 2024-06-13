В Казахстане предотвратили теракт

Об этом и других результатах работы КНБ Казахстана стало известно 12 июня на очередном заседании Антитеррористического центра. Как передает пресс-служба ведомства, помимо предотвращенного теракта, с начала года 26 человек были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность.