Дело о рекордной взятке поступило в суд Балашихи

Как в мае писала газета «Коммерсант», общая сумма взяток составляет более $1,5 млн, 2718 биткоинов (около 7,3 млрд рублей) и еще $1,3 млн. Сначала их дело должно было рассматриваться в Москве, однако Верховный суд России изменил место по ходатайству Генпрокуратуры. Та считает, что за время работы в столичном СК Тамбиев смог получить связи в судебной системе.