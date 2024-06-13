Двое жителей Владивостока задержаны за кражу более 30 миллионов рублей

Во Владивостоке полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже 30,5 миллионов рублей из кредитной организации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По данным полиции, преступление было тщательно спланировано, а злоумышленники использовали дубликаты ключей для доступа к хранилищу.
Отмечается, что на пульт ЧОПа поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одной из небанковских кредитных организаций. Охранники и первые прибывшие на место полицейские не обнаружили видимых повреждений или следов проникновения. Позже в дежурную часть отдела полиции № 1 Владивостока поступило сообщение о пропаже 30,5 млн рублей.
«В отделе полиции они дали признательные показания, сообщив, что преступление спланировали еще несколько месяцев назад. Скрыв лица под масками, они проникли в хранилище при помощи дубликатов ключей и, совершив кражу, скрылись», — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Оба подозреваемых находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.
Напомним, в Лесозаводске двое мужчин проделали дыру в подвале дома, где располагалось отделение банка. Через это отверстие злоумышленники проникли в кассовое помещение, откуда похитили 12 миллионов рублей и счетчик монет.