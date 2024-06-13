Двое жителей Владивостока задержаны за кражу более 30 миллионов рублей

Отмечается, что на пульт ЧОПа поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одной из небанковских кредитных организаций. Охранники и первые прибывшие на место полицейские не обнаружили видимых повреждений или следов проникновения. Позже в дежурную часть отдела полиции № 1 Владивостока поступило сообщение о пропаже 30,5 млн рублей.