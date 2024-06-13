Ребенок умер в стоматологической клинике в Красноярске

Как рассказали в СК и прокуратуре, ребенок приехал в Красноярск вместе с матерью из Большемуртинского района днем 12 июня для лечения и чистки зубов. Процедуры должны были провести «во сне». Но после введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация, его пытались реанимировать, но безуспешно.