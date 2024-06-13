Ребенок умер в стоматологической клинике в Красноярске

7-летний мальчик умер во время оказания ему стоматологических услуг в частном многопрофильном медицинском центре «Лорри» на проспекте Красноярский рабочий, 41 краевого центра.
Как рассказали в СК и прокуратуре, ребенок приехал в Красноярск вместе с матерью из Большемуртинского района днем 12 июня для лечения и чистки зубов. Процедуры должны были провести «во сне». Но после введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация, его пытались реанимировать, но безуспешно.
«Для проведения сыну седации (введение лекарственных средств, которые оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему) мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов мальчика, — рассказывают в СК. — Анестезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры отсутствуют, ввел мальчику седацию. В ходе проведения стоматологического лечения состояние ребенка резко ухудшилось. Врачом-анестезиологом, а затем и бригадой скорой помощи был оказан комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти мальчика не удалось», — рассказали в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В клинике изъяли необходимые документы и лекарственные препараты, использованные при проведении процедур. Для установления точной причины смерти мальчика и виновных лиц назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура проверяет качество оказания медицинской помощи, а также соблюдение требований законодательства об охране здоровья при оказании стоматологических услуг детям.