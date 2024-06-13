Замруководителя Ростехнадзора задержан за коррупцию во Владивостоке

Согласно материалам следствия, в феврале 2024 года подозреваемый в сговоре с двумя подчиненными через посредника получил взятку в 100 тысяч рублей. Мужчина оперативно предоставил разрешения на ввод в эксплуатацию установки для электроснабжения новостроек на улице Опорной во Владивостоке.