Замруководителя Ростехнадзора задержан за коррупцию во Владивостоке

Во Владивостоке заключили под стражу заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, который обвиняется в коррупции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Согласно материалам следствия, в феврале 2024 года подозреваемый в сговоре с двумя подчиненными через посредника получил взятку в 100 тысяч рублей. Мужчина оперативно предоставил разрешения на ввод в эксплуатацию установки для электроснабжения новостроек на улице Опорной во Владивостоке.
«С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее, в мае 2024 года, уже были приняты меры пресечения в отношении двух соучастников и посредника.
Во Владивостоке два инспектора Ростехнадзора пойдут под суд.
Ведется расследование уголовных дел о взяточничестве и превышение должностных полномочий.
Напомним, сотрудники Следственного комитета Приморского края завели уголовные дела в отношении должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемых во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено против инспектора отдела государственного энергетического надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора Константина Синдяна.