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Замруководителя Ростехнадзора задержан за коррупцию во Владивостоке

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке заключили под стражу заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, который обвиняется в коррупции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Согласно материалам следствия, в феврале 2024 года подозреваемый в сговоре с двумя подчиненными через посредника получил взятку в 100 тысяч рублей. Мужчина оперативно предоставил разрешения на ввод в эксплуатацию установки для электроснабжения новостроек на улице Опорной во Владивостоке.

«С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее, в мае 2024 года, уже были приняты меры пресечения в отношении двух соучастников и посредника.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря операции УФСБ России по Приморскому краю. Дело расследуется по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Во Владивостоке два инспектора Ростехнадзора пойдут под суд.

Ведется расследование уголовных дел о взяточничестве и превышение должностных полномочий.

Напомним, сотрудники Следственного комитета Приморского края завели уголовные дела в отношении должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемых во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено против инспектора отдела государственного энергетического надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора Константина Синдяна.