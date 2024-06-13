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Монтажника убило током в приморском Арсеньеве, пострадал и его брат

Мужчины устанавливали баннер на рекламный щит.

Источник: Прокуратура Приморского края

Утром 13 июня два брата-монтажника во время установки баннера на рекламный щит в Арсеньеве получили электротравму, один из них погиб, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

По данным надзорного ведомства, мужчины выполняли работы на улице Новикова. Монтажная вышка оказалась рядом с высоковольтным проводом линии электропередачи.

Из-за контакта с проводом или электрической дуги мужчина 1977 года рождения погиб на месте, а его брата 1979 года рождения госпитализировали с электротравмой и повреждениями от падения с высоты.

На место прибыл прокурор Арсеньева Дмитрий Струков для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужбы. Установление обстоятельств происшествия и доследственная проверка находятся на контроле прокуратуры.

Также надзорное ведомство оценит, как работодатель пострадавших исполнял законодательство в сфере охраны труда.

Напомним, 10 июня в канализации животноводческого комплекса в Приморье погибли двое рабочих.

несчастный случай