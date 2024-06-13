Саранча атаковала область Абай

Как следует из информации КТК, насекомые уже охватили немалую территорию — порядка 7 тысяч гектаров. Местные боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота.
Между тем, масштабная борьба с вредителями развернулась уже в четырех регионах. Страдают также Туркестанская, Костанайская и Актюбинская области. В последней ожидается экстремальная жара, что тоже способствует размножению саранчи. В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на 2 тысячах гектаров.
— В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе, — сообщил начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров.
Ранее, вице-премьер Серик Жумангарин высказался, что подобной площади распространения саранчи раньше не было.