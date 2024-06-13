Саранча атаковала область Абай

Между тем, масштабная борьба с вредителями развернулась уже в четырех регионах. Страдают также Туркестанская, Костанайская и Актюбинская области. В последней ожидается экстремальная жара, что тоже способствует размножению саранчи. В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на 2 тысячах гектаров.