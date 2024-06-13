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Убийство канцелярским ножом: хабаровчанин получил срок за 42 удара

Осужден житель Хабаровска на 7 лет за жестокое убийство.

Источник: AP 2023

В Хабаровском крае в Солнечном районе суд признал виновным 33-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре в убийстве, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд, согласовавшись с мнением прокурора Солнечного района, приговорил мужчину по части 1 статьи 105 УК РФ.

В июне прошлого года в поселке Хурмули осужденный после употребления алкоголя со знакомым решил отомстить 54-летнему бывшему партнеру своей матери за прошлые обиды, нанесенные ему и его семье.

Желая убить, подсудимый проник на территорию бывших медицинских складов, где потерпевший работал охранником, и нанес ему более 42 ударов складным канцелярским ножом и другими предметами, найденными на месте преступления.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Государственное обвинение поддержала прокуратура Солнечного района.