Убийство канцелярским ножом: хабаровчанин получил срок за 42 удара

В Хабаровском крае в Солнечном районе суд признал виновным 33-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре в убийстве, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд, согласовавшись с мнением прокурора Солнечного района, приговорил мужчину по части 1 статьи 105 УК РФ.
В июне прошлого года в поселке Хурмули осужденный после употребления алкоголя со знакомым решил отомстить 54-летнему бывшему партнеру своей матери за прошлые обиды, нанесенные ему и его семье.
Желая убить, подсудимый проник на территорию бывших медицинских складов, где потерпевший работал охранником, и нанес ему более 42 ударов складным канцелярским ножом и другими предметами, найденными на месте преступления.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Государственное обвинение поддержала прокуратура Солнечного района.