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Хабаровчанка пострадала в утреннем ДТП с участием маршрутки

Женщину доставили в медучреждение.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Утром 13 июня водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь поул. Вахова в г. Хабаровске, при выполнении поворота налево выехал на полосу встречного движения, не уступив дорогу автобусу маршрута № 73.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, которая доставлена в медицинское учреждение.

Прокуратура г. Хабаровска контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием.