Хабаровчанка пострадала в утреннем ДТП с участием маршрутки

В Хабаровске прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Утром 13 июня водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь поул. Вахова в г. Хабаровске, при выполнении поворота налево выехал на полосу встречного движения, не уступив дорогу автобусу маршрута № 73.
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, которая доставлена в медицинское учреждение.
Прокуратура г. Хабаровска контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием.