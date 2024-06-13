Массовое отравление в Дальнереченске привело к новому уголовному делу

Сотрудники Следственного комитета в Приморье раскрыли новые обстоятельства в деле об отравлении в кафе Дальнереченска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Ещё одно уголовное дело было возбуждено по факту работы сотрудников заведения с поддельными медкнижками. Следователям стало известно, что ни один из сотрудников заведения не прошел необходимую медицинскую комиссию, требуемую для работы в пищевой индустрии, что является обязательным условием.
«Вместе с тем, в изъятых медицинских книжках имеются данные о ее прохождении в 2021 и 2023 годах. Всего изъято шесть подложных медицинских книжек поваров, администраторов и технических работников кафе», — сообщили в Следкоме.
Напомним, в феврале в Дальнереченске в кафе «М-Бургер» произошло массовое отравление. В дальнереченскую и кировскую больницы в итоге госпитализировали 62 человек — у всех у них была диагностирована кишечная инфекция. По предписанию Роспотреднадзора, заведение было временно закрыто. В ведомстве предварительной причиной массового отравления назвали кулинарную продукцию собственного изготовления, наггетсы и соусы, которые употребляли посетители общепита. В данной продукции обнаружена сальмонелла.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицу кафе отправили под домашний арест на месяц и 29 суток. От пострадавших поступили заявления в Роспотребнадзор для коллективного иска в суд. Всего в управление обратились 38 человек, утверждая, что употребление пищи в кафе привело к пищевым отравлениям и кишечной инфекции.