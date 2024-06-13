В Хабаровске несовершеннолетние пассажиры пострадали в ДТП

В Хабаровске прокуратура контролирует ход проверок, проводимых в связи с дорожно-транспортными происшествиями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Ночью 13 июня водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь по проспекту 60-летия Октября в г. Хабаровске, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, 2007 года рождения, который с ушибами доставлен в медицинское учреждение.
В автомобиле «Тойота Аква» находилась 17-летняя девочка. Несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.
Прокуратура г. Хабаровска контролирует ход проверок, проводимых в связи с дорожно-транспортными происшествиями.