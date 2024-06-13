В Хабаровске несовершеннолетние пассажиры пострадали в ДТП

В Хабаровске прокуратура контролирует ход проверок, проводимых в связи с дорожно-транспортными происшествиями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Ночью 13 июня водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь по проспекту 60-летия Октября в г. Хабаровске, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, 2007 года рождения, который с ушибами доставлен в медицинское учреждение.

В это же время водитель автомобиля «Тойота Аква», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Суворова в г. Хабаровске, допустил столкновение с транспортным средством «Тойота Чайзер», который остановился на запрещающий сигнал светофора.