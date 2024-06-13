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В Хабаровске несовершеннолетние пассажиры пострадали в ДТП

Прокуратура контролирует ход проверок, проводимых в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске прокуратура контролирует ход проверок, проводимых в связи с дорожно-транспортными происшествиями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Ночью 13 июня водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь по проспекту 60-летия Октября в г. Хабаровске, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, 2007 года рождения, который с ушибами доставлен в медицинское учреждение.

В это же время водитель автомобиля «Тойота Аква», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Суворова в г. Хабаровске, допустил столкновение с транспортным средством «Тойота Чайзер», который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В автомобиле «Тойота Аква» находилась 17-летняя девочка. Несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Прокуратура г. Хабаровска контролирует ход проверок, проводимых в связи с дорожно-транспортными происшествиями.