Под Новосибирском рецидивист жестоко избил знакомого

В Маслянинском районе Новосибирской области в полицию обратился избитый мужчина. Он объяснил, что травмы ему нанес знакомый в ходе конфликта. В полиции оперативно установили обстоятельства случившегося.
— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний житель Маслянинского района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции установили, что мужчины поссорились. В ходе конфликта один жестоко избил знакомого.
На агрессора возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по части 2 статьи 111 УК РФ.
Пока мужчина, избивший приятеля, находится под подпиской о невыезде.