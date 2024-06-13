13-летний подросток погиб в ДТП в Шелеховском районе

Страшное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Шелеховском районе. 29-летний водитель отечественного авто вылетел на встречку и столкнулся с «Toyota Passo». 13-летний пассажир иномарки погиб, а находившийся за рулем, 36-летний мужчина получил травмы. Об этом сообщили в прокуратуре и ГУ МВД Иркутской области.