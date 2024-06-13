13-летний подросток погиб в ДТП в Шелеховском районе

Страшное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Шелеховском районе. 29-летний водитель отечественного авто вылетел на встречку и столкнулся с «Toyota Passo». 13-летний пассажир иномарки погиб, а находившийся за рулем, 36-летний мужчина получил травмы. Об этом сообщили в прокуратуре и ГУ МВД Иркутской области.
— На месте провели процедуру освидетельствования водителя фургона, которая показала наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя в 2,5 раза превышающую допустимую норму, — поделились полицейские.
Авария произошла на 37-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, а прокуратура города Шелехова поставила ее результаты на контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель автомобиля «Тойота Пробокс» сбил 13-летнего школьника в Черемхово. Подростку потребовалось оказание медицинской помощи.