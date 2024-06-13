Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что нападавший хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как уточнили в местном главке МВД, информация о преступлении поступила около 21.00 мск: на дороге недалеко от монастыря «неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу», одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.