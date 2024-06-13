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Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой, его мотивы устанавливаются, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Совместно с представителями других правоохранительных структур они организовали розыск правонарушителя по горячим следам. В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала она.

Мотивы преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой»).

Как сообщали ранее в региональном правительстве, неизвестный в среду открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, сам подозреваемый скрылся.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что нападавший хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как уточнили в местном главке МВД, информация о преступлении поступила около 21.00 мск: на дороге недалеко от монастыря «неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу», одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.

Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал РИА Новости, что пострадавшая в результате стрельбы женщина — иконописец, пишет иконы для обители.