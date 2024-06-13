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В Хабаровском крае суд приговорил наркокурьера с поддельным паспортом

В Хабаровском крае арестованный наркокурьер получил 11 лет колонии.

Источник: AP 2023

В Комсомольске-на-Амуре вынесли обвинительный приговор наркокурьеру, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники транспортного отдела МВД России задержали 29-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре с 91 свертком мефедрона общей массой более 400 граммов. Ранее судимый мужчина доставлен в дежурную часть.

Следователи выяснили, что задержанный работал курьером в интернет-магазине наркотиков, сбывал и потреблял запрещенные вещества. Наркокурьер распространял синтетические наркотики тайниковым способом в Комсомольске-на-Амуре и соседних регионах, передвигаясь по железной дороге.

В процессе расследования установлено, что для конспирации преступник использовал поддельный паспорт, так как находился в федеральном розыске за аналогичное преступление.

С учетом позиции транспортного прокурора, центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.