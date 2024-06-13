Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах

При этом издание РБК-Украина сообщило, что 2 июня Рязанцевой исполнилось 40 лет, в тот день она писала в соцсетях, что недавно вступила в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ. Газета «Украинская правда» опубликовала статью, в которой говорилось о гибели Рязанцевой на фронте, позднее издание внесло правку, удалив эту информацию.