Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах

Как заявили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева «скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира». При этом там утверждают, что женщина переводилась в другое подразделение, до ее перевода оставался один день.
О смерти Рязанцевой 11 июня сообщила ее сестра.
При этом издание РБК-Украина сообщило, что 2 июня Рязанцевой исполнилось 40 лет, в тот день она писала в соцсетях, что недавно вступила в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ. Газета «Украинская правда» опубликовала статью, в которой говорилось о гибели Рязанцевой на фронте, позднее издание внесло правку, удалив эту информацию.
Как пишет «Суспильне», в 2014 году, Рязанцева, уроженка Крыма, поддержала «евромайдан», в феврале 2022-го после начала российской спецоперации вступила в тероборону ВСУ. В Сети публиковался ролик с Рязанцевой в украинской форме, на котором она грозилась «захватить» Крым, Ростов-на-Дону, а также «пойти на Белгород».
До начала СВО она работала стилистом и художником по костюмам для украинских телеканалов, в частности, как отметило издание, она рассказывала, что лично одевала актеров студии «Квартал 95» и Владимира Зеленского.