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Все вызовы «скорых» в Белгородской области будут сопровождать операторы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к середине лета все вызовы «скорых» в регионе будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы объяснять, как правильно оказать первую помощь, пока на место ЧП едут медики.

Источник: © РИА Новости

«В Белгородской области мы начинаем дистанционное сопровождение оказания первой медицинской помощи… К середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги», — сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор объяснил, что такие дистанционные операторы особенно важны для того, чтобы объяснить очевидцам, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим во время обстрелов, пока к месту ЧП едет «скорая».

«Особенно важно, например, раненым, которые получили ранения во время обстрела», — пояснил он.

Гладков также отметил, что в мае прошло уже 200 подобных опытных сопровождений.

медицина