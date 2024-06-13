Все вызовы «скорых» в Белгородской области будут сопровождать операторы

«В Белгородской области мы начинаем дистанционное сопровождение оказания первой медицинской помощи… К середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги», — сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Губернатор объяснил, что такие дистанционные операторы особенно важны для того, чтобы объяснить очевидцам, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим во время обстрелов, пока к месту ЧП едет «скорая».
«Особенно важно, например, раненым, которые получили ранения во время обстрела», — пояснил он.
Гладков также отметил, что в мае прошло уже 200 подобных опытных сопровождений.