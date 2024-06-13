18-летний парень пропал в ЗКО

«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для поиска парня был ориентирован весь личный состав Департамента полиции ЗКО. Известно, что он ушел в поисках работы. Ранее И. Исраилов несколько раз уходил из дома, не предупреждая родственников. Он работал в крестьянских хозяйствах. Если кто-либо знает о его местонахождении, то просим незамедлительно позвонить в полицию по номеру 102», — сообщили в ведомстве.