Перевернулась лодка: стали известны подробности исчезновения рыбаков в Приморье

По словам женщины, Виктор много лет жил в селе Зеркальное и с самого детства выходил в море на рыбалку. Вот и 9 июня он с другом отправился покататься по морским просторам на лодке. Но в три часа дня маленькое судно перевернулось, после чего мужчин больше никто не видел.