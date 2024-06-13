Перевернулась лодка: стали известны подробности исчезновения рыбаков в Приморье

Двое рыбаков в Кавалеровском районе Приморья исчезли после того, как перевернулась лодка, на которой они вышли в море 9 июня. Об этом «Комсомольской правде — Владивосток» рассказала двоюродная сестра одного из пропавших.
По словам женщины, Виктор много лет жил в селе Зеркальное и с самого детства выходил в море на рыбалку. Вот и 9 июня он с другом отправился покататься по морским просторам на лодке. Но в три часа дня маленькое судно перевернулось, после чего мужчин больше никто не видел.
Найти пропавших уже несколько дней пытаются сотрудники МЧС и волонтеры добровольческих поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «ПримПоиск». Однако, все, что удалось найти — это перевернувшаяся лодка. Ее обнаружили в 20 километрах от того места, где рыбачили мужчины.
«Много лет он выходил в море и ничего такого не случалось, а вот этот день, видимо, для него роковым стал», — поделилась женщина.
Напомним, сегодня родственники пропавших мужчин попросили подключиться к поиску местных жителей, чтобы обойти береговую черту и на лодках и скутерах обследовать акваторию, где в последний раз видели рыбаков.